وزيرة خارجية ألمانيا: تركيا شريك لا غنى عنه

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تركيا بأنها شريك لا يمكن الاستغناء عنه.

جاء ذلك في بيان نشرته، الخميس، قبيل قيامها بجولة تشمل اليونان وتركيا.

وأضافت أن التعاون بين دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي، وصل إلى مستوى غير مسبوق مؤخراً.

وأوضحت أن زيارتها إلى تركيا واليونان تأتي في هذا التوقيت للسبب المذكور.

وعن زيارتها إلى أنقرة، قالت الوزيرة الألمانية إنها ستناقش مع المسؤولين الأتراك مسألة الأمن في البحر المتوسط.

وأكدت أن رسالتها هي ضرورة حل الخلافات عبر الحوار وليس من خلال تصعيد التوتر.

وتابعت: "تركيا شريك لا غنى عنه"، مبينة أن هناك بعض "الخلافات الجزئية" معها أيضا، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن تركيا أتاحت بصيص أمل لملايين البشر عبر وساطتها لتوقيع اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب من أوكرانيا، مانعة بذلك وقوع أزمة غذاء عالمية.

وفي 22 يوليو/ تموز الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.