14 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب السورية عبر الحدود التركية

أرسلت الأمم المتحدة، الخميس، 14 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب السورية، عبر تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قافلة المساعدات دخلت من معبر "جيلوه غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا، المقابل لـ"باب الهوى" السوري.

ومن المقرر توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب (شمال غرب) وريفها.

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الجاري، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 6 أشهر.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.