تركيا تهدي لبنان مكتباً ترويجياً لوزارة السياحة اللبنانية

افتتحت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" اليوم مكتباً للترويج السياحي وتتبع المعاملات، باسم "الشباك الموحّد"، كهبةٍ مقدّمة من تركيا لوزارة السياحة اللبنانية.

وحضر حفل الافتتاح في بيروت وزير السياحة اللبناني وليد نصار، وسفير تركيا علي باريش أولوصوي، ومنسّق "تيكا" أورهان أيدين، ومدير مكتب الخطوط الجوية التركية حسن حمدان، وممثلون عن وكالات السفر اللبنانية.

وفي كلمة له خلال الحفل، شكر نصّار "تيكا" والدولة التركية على دعمهما لقطاع السياحة في لبنان، وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون في المستقبل.

وقال: "هذا المكتب سيستفيد منه المواطن اللبناني من خلال تعقب معاملاته داخل الوزارة، إضافة إلى الزائر أو السائح الذي يريد الحصول على معلومات عن الأماكن التي يمكنه زيارتها".

وأوضح نصّار أن المكتب سيرتبط تقنياً بكافة الفروع الـ15 للوزارة الموجودة في بعض المناطق اللبنانية".

من جهته قال السفير أولوصوي، للأناضول، إن "تيكا قامت ببناء المكتب عند مدخل وزارة السياحة، وفي الوقت نفسه تم إصلاح وتجديد مكتب السياحة في مطار رفيق الحريري الدولي".

وقال أولوصوي: "سيشكل هذا المشروع مساهمة مهمة في الاقتصاد اللبناني الذي يمرّ بأزمة، وهو مؤشّر على الدعم الملموس الذي تقدمه تركيا للبنان".

بدوره قال أيدين للأناضول، إنه "في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، فإن القطاع السياحيّ هو من القطاعات الرائدة التي ستخفف من أعباء الأزمة".

وأشار إلى أن تيكا نفذت مشاريع في العديد من المناطق اللبنانية، مشدداً على الاستمرار بدعم لبنان في جميع المجالات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتعليم ومشاريع تعلم المهن الحرة.

وتخلّل الحفل معرضٌ للصور ركّزت أعماله على مشاريع "تيكا" التي قدمتها في مختلف المجالات في معظم المناطق اللبنانية.