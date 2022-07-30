الأمم المتحدة تشكر تركيا لاستضافتها أكبر عدد لاجئين في العالم

أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، الجمعة، عن شكرها لتركيا لاستضافتها أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وفي تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشار فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن مسويا اختتمت زيارة إلى تركيا استغرقت 5 أيام شملت ولايتي غازي عنتاب وهطاي الحدوديتين مع سوريا.

وأوضح أن مسويا التقت سوريات نازحات ضمن جولتها، بالإضافة إلى شركاء في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والجهات المانحة ومسؤولين في الحكومة التركية.

وأضاف أن "مسويا أشادت بالحكومة التركية لدعمها الجهود الإنسانية وأعربت عن شكرها لتركيا، أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، ولاستضافتها 3.7 ملايين لاجئ".

وأشار إلى أن 4,1 مليون إنسان في شمال غربي سوريا يعولون على المساعدات الإنسانية الأممية لسد احتياجاتهم الأساسية، وأن المنظمة الأممية ترسل شهريا عبر الأراضي التركية من الغذاء ما يلبي احتياجات 2.4 مليون فرد في سوريا.

وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أن مسويا ستصل تركيا في 25 يوليو/ تموز الحالي، لمراقبة عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الجاري، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية لمدة 6 أشهر.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/ آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.