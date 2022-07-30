الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين من بي كي كي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة "المخلب ـ القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجيش التركي مصمم على القضاء على الإرهاب، وأن عملياته ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي.

وأضاف أن القوات التركية حيدت 5 إرهابيين في منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" المستمرة ضد تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.