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الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين من بي كي كي شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.07.2022 12:55
صورة من العمليات التركية ضد التنظيمات الإرهابية الأناضول صورة من العمليات التركية ضد التنظيمات الإرهابية (الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة "المخلب ـ القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الجيش التركي مصمم على القضاء على الإرهاب، وأن عملياته ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي.

وأضاف أن القوات التركية حيدت 5 إرهابيين في منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" المستمرة ضد تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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