تركيا ترحل 59 ألفا و40 مهاجرا غير نظامي في 2022

رحّلت السلطات التركية، 59 ألفا و40 مهاجرا غير نظامي ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، منذ مطلع العام الحالي، في إطار مكافحة الهجرة.

وأكدت رئاسة إدارة الهجرة التركية في بيان السبت، استمرار مكافحة الهجرة غير النظامية دون انقطاع.

وأوضحت أن القوات التركية منعت العام الماضي دخول 451 ألفا و96 مهاجرا غير نظامي عبر الولايات الشرقية والجنوبية.

وبينت رئاسة إدارة الهجرة أن القوات منعت خلال العام الحالي دخول 183 ألفا و934 مهاجرا غير نظامي إلى البلاد.

وكشفت أن القوات التركية ضبطت العام الماضي 162 ألفا و996 مهاجرا دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وأوضحت أن القوات ضبطت منذ مطلع العام الحالي 156 ألفا و167 مهاجرا دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وأشارت إلى ترحيل السلطات المعنية 59 ألفا و40 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.

ولفتت إلى ارتفاع عدد المهاجرين المرحّلين بنسبة 136 بالمئة خلال العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وكشفت أن إجمالي عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم منذ العام 2016 بلغ 358 ألفا و736.

وأكدت استمرار الزيادة في عدد العائدين طوعا، مشيرة إلى أنه حتى اليوم عاد 514 ألفا و358 سوريا من تركيا إلى بلدانهم في إطار العودة الطوعية.