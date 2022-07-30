تركيا تسلم 13 كاسحة ألغام محلية إلى أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تسليم شركة "أسفات" (ASFAT AŞ) التابعة لها، 13 كاسحة ألغام من الطراز "MEMATT" محلية الصنع، إلى أذربيجان.

وأوضحت الوزارة في بيان السبت، أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية "أسفات" سلمت أذربيجان 13 كاسحة ألغام "MEMATT" في إطار اتفاقية مبرمة بين الشركة ووزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي عدد الكاسحات التي سلمتها "أسفات" إلى أذربيجان إلى 20 كاسحة ألغام من الطراز ذاته.

وبيّن أن شركة "أسفات" صدّرت العام الماضي كاسحات الألغام من الطراز ذاته إلى أذربيجان وتوغو وبوركينا فاسو.

وأضاف أن كاسحات "MEMATT" ستستخدم في تطهير المناطق الملغومة في منطقة "قرة باغ" والمحافظات المحيطة المحررة من الاحتلال الأرميني.

وبينت أن الكاسحة تمتلك محركا بقوة 300 حصان وجهاز تحكم عن بعد من مسافة 5 كيلومترات.

يشار أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية "أسفات"، تأسست مطلع 2018، وتؤدي دورا مهما في تسويق المنتجات الدفاعية التي تصنعها تركيا بإمكانات محلية بالكامل.

وكلمة "MEMATT" هي اختصار لعبارة "معدات ميكانيكية لإزالة الألغام".