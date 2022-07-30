تشاوش أوغلو: إذا أرادت ألمانيا مكافحة داعش فلتنزل إلى الميدان

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ألمانيا للنزول إلى ميدان المعركة إذا كانت تريد مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في معرض رد الوزير التركي، الجمعة، على انتقادات وجهتها نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إلى عمليات بلاده ضد الإرهاب شمالي سوريا.

وقال تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع بيربوك في إسطنبول، إن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"بي كي كي" و"واي بي جي" في سوريا.

وأشار إلى أن تنظيم "واي بي جي"، الذراع السوري لـ"بي كي كي"، يشكل خطرا على تركيا، وأسفرت هجماته عن استشهاد 25 عسكريا تركيا خلال العامين الماضيين، ومقتل عدد كبير من المدنيين السوريين والأتراك.

وشدد على أن تركيا لا تشارك في اشتباك عسكري داخل سوريا وإنما تجري عمليات مكافحة إرهاب، وتنتظر من حلفائها دعمًا لكفاحها المشروع النابع عن القانون الدولي وعدم الاكتفاء بالأقوال فقط أثناء إعلان تفهم هواجسها.

وأضاف: "لا علاقة لداعش أبدا بهذا الأمر. إذا كنتم تريدون مكافحة داعش فإن عليكم النزول مثلنا إلى الميدان.. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإرهابيين الأجانب".

وأكد تشاووش أوغلو أن "واي بي جي/ بي كي كي" لا يحارب "داعش".