القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان: لم يعد بوسع أحد إعادة تركيا إلى ما كانت عليه قبل 20 عاماً

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 31.07.2022 12:11
آخر تحديث في 31.07.2022 12:16
من نشاطات أردوغان في ولاية أوردوDHA من نشاطات أردوغان في ولاية أوردو(DHA)

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل المسير نحو أهدافها فيما يئنّ العالم في قبضة الأزمات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، مساء السبت، في مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية بولاية أوردو، في منطقة البحر الأسود.

وأشار أردوغان إلى أن العالم كله يئن اليوم في قبضة الأزمات، لا سيما البلدان المتقدمة.

وشدّد على أن تركيا في خضم هذا الوضع تواصل المسير نحو أهدافها المنشودة عبر إجراءات التوظيف والإنتاج والتصدير.

وأوضح أن تركيا لديها مشاكلها أيضًا، وعلى رأسها تكاليف المعيشة، "ولكن الحمد لله إمكاناتنا والفرص التي أمامنا أكبر بكثير من هذه المشاكل".

وبيّن أنه لم يعد في وسع أحد أن يعيد تركيا إلى ما كانت عليه قبل 20 عامًا، ويجعلها تتخلى عن أهدافها، ويسلب منها المكاسب التي حققتها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الدفاع التركية، تسليم شركة "أسفات" (ASFAT AŞ) التابعة...
مختارات