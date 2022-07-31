أردوغان: لم يعد بوسع أحد إعادة تركيا إلى ما كانت عليه قبل 20 عاماً

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تواصل المسير نحو أهدافها فيما يئنّ العالم في قبضة الأزمات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، مساء السبت، في مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية بولاية أوردو، في منطقة البحر الأسود.

وأشار أردوغان إلى أن العالم كله يئن اليوم في قبضة الأزمات، لا سيما البلدان المتقدمة.

وشدّد على أن تركيا في خضم هذا الوضع تواصل المسير نحو أهدافها المنشودة عبر إجراءات التوظيف والإنتاج والتصدير.

وأوضح أن تركيا لديها مشاكلها أيضًا، وعلى رأسها تكاليف المعيشة، "ولكن الحمد لله إمكاناتنا والفرص التي أمامنا أكبر بكثير من هذه المشاكل".

وبيّن أنه لم يعد في وسع أحد أن يعيد تركيا إلى ما كانت عليه قبل 20 عامًا، ويجعلها تتخلى عن أهدافها، ويسلب منها المكاسب التي حققتها.