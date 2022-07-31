ثلاث شركات تركية تتنافس لصنع مركبات قتالية مدرعة خفيفة

تتنافس 3 شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية لتصنيع مدرعات متطورة لصالح القوات المسلحة التركية، وذلك في إطار مشروع تصنيع مركبات قتالية مدرعة خفيفة.

وفي هذا السياق، بدأت شركات FNSS وOTOKAR وBMC التركية الرائدة، بعرض منتجاتها من المركبات المدرعة رباعية الدفع، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي في إسطنبول.

وفي حديثه للأناضول، قال نائل آكورت، المدير العام لشركة FNSS للصناعات الدفاعية، إن مشروع تصنيع الجيل الحديث من المركبات القتالية المدرعة الخفيفة في طور استقبال المناقصات حالياً.

وأضاف أنه يتم حالياً اختبار المركبات المقترحة، قبل بدء المناقصة.

وأوضح أن الاختبارات الأولية تشمل قياس درجة مقاومة المركبات للألغام، والمتفجرات اليدوية، إلى جانب اختبارات المقاومة البالستية.

وأكد أكورت على أهمية وضخامة المشروع، لافتاً إلى أنه سيشكل ذروة تصميم وتصنيع المركبات المدرعة في تركيا.

وأفاد بأن الشركات المتنافسة تحرص على تلبية كافة متطلبات السوق التركي فيما يخص مركبات القتال الخفيفة المدرعة.