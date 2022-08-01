أقار: استراتيجيتنا الجديدة في مكافحة الإرهاب هي ضرب الإرهابيين حيث يتواجدون

أكد وزير الدفاع خلوصي أقار أن هدف العمليات العسكرية خارج حدود تركيا هو مكافحة التنظيمات الإرهابية فقط، وأن ليس لأنقرة أطماعاً في أراضي جيرانها.

وأضاف أن تركيا تحترم سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها، مبينا أن كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية النشطة في سوريا العراق، يعود بالنفع أيضا للبلدين المذكورين.

جاء ذلك في حديث أدلى به في الاجتماع التحريري للأناضول بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن القوات التركية حيدت ألفين و226 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وشدد على أن تركيا تولي أهمية كبيرة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الأبرياء والبيئة والتراث التاريخي والديني والثقافي خلال عمليات مكافحة الإرهابيين.

وتابع قائلا: "الأتراك والأكراد والعرب والسنة والعلويون إخوة، تركيا لا تستهدف أيا من هذه الشرائح، أنقرة تسعى فقط للقضاء على التنظيمات الإرهابية، على الجميع أن يدرك ذلك".

ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها تركيا في مكافحة الإرهاب هي ضرب الإرهابيين في المكان الذي يتواجدون فيه.