أنقرة تدعو الأطراف في العراق إلى ضبط النفس

دعت وزارة الخارجية التركية الأطراف في العراق إلى ضبط النفس على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد.

وأفادت الخارجية في بيان، الإثنين، أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في بغداد.

وأعربت عن أملها في "زوال الغموض السياسي الذي شكل أرضية للتطورات الأخيرة في العراق في أقرب فرصة، وتشكيل حكومة شاملة وذات تمثيل واسع دون إضاعة مزيد من الوقت بما يلبي تطلعات الشعب العراقي".

وتابعت: "نحن نحترم حق العراقيين في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة تجنب العنف وإعطاء الأولوية للحفاظ على النظام العام. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بحكمة وضبط النفس".

والسبت، اقتحم متظاهرون من أنصار التيار الصدري للمرة الثانية في أقل من أسبوع، مقر البرلمان، رفضا لترشيح "الإطار التنسيقي" (موال لإيران) محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، فيما تستمر خلافات بين القوى السياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.