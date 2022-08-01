أوكرانيا: اتفاقية الحبوب أظهرت مجددا أن تركيا قوة إقليمية

قال يوري ديمشوغلو ، مستشار الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن اتفاقية شحن الحبوب أثبتت مرة أخرى أن تركيا قوة إقليمية.

وأضاف أن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا اليوم، بموجب الاتفاقية التي جرت بوساطة تركية، أمر "مهم للغاية".

ولفت إلى أن أوكرانيا لا تثق بروسيا لكن كييف متفائلة بالاتفاقية نظرا لأن شحن الحبوب سيتم بإشراف تركيا والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الاتفاقية المبرمة في إسطنبول أظهرت مرة أخرى أن تركيا دولة ذات تأثير كبير في المنطقة.

وأضاف: "قبل اتفاق اسطنبول أيضا، كانت تركيا بالفعل لاعبا دوليًا مؤثرًا، ولكن بعد هذا الاتفاق، زادت هذه القوة بشكل أكبر".

وأفاد أن العديد من الأطراف بما في ذلك أوكرانيا لم يكن يعتقد بإمكانية التوصل لهكذا اتفاق، لكن ذلك تم بفضل المبادرة التركية.

وأوضح أن هناك 15 سفينة جاهزة لمغادرة ميناء أوديسا، بعد السفينة الأولى التي انطلقت اليوم، مشيرا إلى أنهم بانتظار تعليمات الانطلاق التي ستأتي من إسطنبول.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاقية شحن الحبوب، الساعة 08:30 (بتوقيت تركيا) متجهة إلى لبنان.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.