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في عملية خاصة.. الاستخبارات التركية تحيد قيادياً في واي بي جي شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.08.2022 11:03
الإرهابي أرهان أرمان من تنظيم بي كي كي/واي بي جي الأناضول الإرهابي أرهان أرمان من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" (الأناضول)

نفذت فرق الاستخبارات التركية عملية خاصة شمالي سوريا تمكنت خلالها من تحييد الإرهابي أرهان أرمان من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي".

وقالت مصادر أمنية إن الإرهابي المذكور كان يشغل منصب عضو المجلس التنفيذي في مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".

وذكرت المصادر أن الإرهابي أرمان التحق بالتنظيم عام 2013، وشارك في العديد من العمليات المسلحة التي نظمها "بي كي كي" داخل الأراضي التركية.

وبعد انتقاله إلى مدينة عين العرب السورية، عمل أرمان على تنظيم عناصر جديدة، وشارك في عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى الداخل التركي.

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