متجهة إلى لبنان.. إقلاع أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الاثنين، أن أول سفينة محملة بالذرة ستغادر ميناء أوديسا الأوكراني الساعة 08:30 (بتوقيت تركيا) ووجهتها لبنان، وذلك تنفيذاً لاتفاقية شحن الحبوب الموقعة في اسطنبول.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاتفاق على إقلاع السفينة جاء بعد اتصالات أجراها وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع الجهات المعنية.

وأضاف البيان أن الجهود الكبيرة المبذولة في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول، ساهمت أيضا في التوصل إلى اتفاق لخروج السفينة الأولى من ميناء أوديسا.

وأشار البيان إلى أنه من المخطط تحرك السفن الأخرى في إطار الإجراءات والممرات المحددة.

وفي 22 يوليو/ تموز الجاري، تمت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.