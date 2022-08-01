وزارة التربية التركية تعلن إعادة فتح المدارس التركية في السعودية قريباً

أعلنت وزارة التربية التركية أن المدارس التي كانت تعمل تحت إشرافها في المملكة العربية السعودية، ستعاود مهامها مجددا قريباً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه نتيجة الاتصالات الدبلوماسية للحكومة التركية ومبادرات وزارة التربية، سيتم إعادة فتح المدارس العاملة تحت إشراف الوزارة التركية في المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن وزير التربية التركي محمود أوزر بحث مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، وضع المدارس التركية في المملكة، خلال اجتماعهما على هامش "القمة التمهيدية لتحول التعليم" التي عقدت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.

ونتيجة للاتصالات بين سلطات البلدين، ستبدأ في وقت قصير الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب.

وأشار البيان إلى أن المدارس التركية العاملة في العاصمة الرياض والمحافظات الأخرى أُغلقت تدريجياً اعتباراً من نهاية العام الدراسي 2020-2021، بقرار رسمي.