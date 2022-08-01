وزير الدفاع التركي يؤكد أن حركة سفن الحبوب الأوكرانية ستستمر وفق آلية الشحنة الأولى

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أنهم يعملون على أن تستمر حركة السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية بنفس آلية الشحنة الأولى التي غادرت ميناء أوديس صباح اليوم الاثنين.

جاء ذلك في حديثه في استضافته في الاجتماع التحريري للأناضول بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة.

وأوضح أقار أن أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تؤثر على حركة الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا وتركيا.

وأضاف قائلا: "في موانئ روسيا مواد غذائية وكيميائية تنتظر الشحن، وسنكون سعداء في حال قدمنا مساهمة بهذا الصدد".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، قال أقار: "حيدنا ألفين و226 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية".