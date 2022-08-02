"إعلان طشقند" في ختام اجتماع تركي أوزبكي أذربيجاني للتعاون في التجارة والنقل

اختتم في العاصمة الأوزبكية طشقند الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والتجارة والمواصلات في تركيا وأوزبكستان وأذربيجان، الذي تباحثت في الأطراف التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل،

ووقع المشاركون في نهاية الاجتماع الذي ناقش قضايا متعلقة بزيادة التنسيق والتعاون في المسائل المدرجة على جدول الأعمال المشترك للدول الثلاث، على "إعلان طشقند" المتعلق بنتائج الاجتماع.

وفي موجز صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أوضح وزير الخارجية الأوزبكي فلاديمير ناروف أن الاجتماع يعتبر استمرارا للمحادثات رفيعة المستوى وشكلا جديد للتعاون بين البلدان الثلاثة.

وأشار ناروف أن الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوزبكستان في مارس/ آذار الماضي والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في يونيو/ حزيران، أطلقت مرحلة جديدة للتعاون الاستراتيجي.

ولفت إلى أن تلك الزيارات أكسبت زخمًا قويًا لتعزيز العلاقات الثنائية وعززت العلاقات القائمة على مبادئ الثقة والاحترام والدعم المتبادلة.

وأوضح أنهم بحثوا خلال الاجتماع أيضًا التحضيرات لأول قمة لمنظمة الدول التركية في طشنقد الأوزبكية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال: "تقرر في الاجتماع الهادف إلى تشكيل أرضية متينة لتعميق التعاون العملي بين الدول التركية، العمل على ضمان الكفاءة العالية لهذا الحدث، وأعربت الدول عن استعدادها للعمل معًا لتحقيق إمكانات التعاون بشكل كامل في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل، بما في ذلك ممرات النقل والعبور".

وأشار أن الأطراف المشاركة في الاجتماع اتفقت على تعميق التعاون العملي في مجالات التعاون الصناعي والاقتصاد الرقمي والتجارة، مضيفًا:" ولهذا الغرض، تم التخطيط لاستخدام كافة إمكانات سكة حديد باكو- تبليسي- قارص وممرات النقل الدولية".