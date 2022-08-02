تركيا ترحّل أكثر من 9 آلاف مقاتل إرهابي أجنبي منذ عام 2011

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها رحلت 9 آلاف مقاتل إرهابي أجنبي من 102 جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ عام 2011.

وذكر بيان صادر عن إدارة الهجرة التابعة للوزارة، الثلاثاء، أنه مع بدء الثورة السورية عام 2011، حاول العديد من مواطني الدول الأخرى الانضمام إلى صفوف تنظيمي "داعش" و"واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي هناك، ساعين للانتقال إلى سوريا عبر تركيا.

وأضاف أن السلطات التركية ألقت القبض على الآلاف من هؤلاء وطبقت الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي هذا الإطار، قامت السلطات التركية بترحيل 9 آلاف إرهابي أجنبي من 102 جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ عام 2011.

وفيما يخص جنسيات الإرهابيين الأجانب، أوضح البيان أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي حلّوا في المركز الأول بـ 1109 إرهابيين، تلاهم الأمريكان بـ 59.

وأشار إلى ترحيل 20 إرهابياً أجنبياً ينتمون لـ 6 دول في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي.