تشاوش أوغلو: الدبلوماسية التركية في أوكرانيا تلاقي صدى عالمياً

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن جهود تركيا في التوصل لاتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، يلقى صدى إيجابيا واسعا في إفريقيا وآسيا والعالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والتجارة والنقل في كل من تركيا وأوزبكستان وأذربيجان بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وتطرق تشاوش أوغلو إلى اجتماع وزراء الخارجية والمواصلات في تركيا وأذربيجان وكازاخستان في يونيو/ حزيران الفائت، قائلًا: "تأخرنا في عقد هذه الاجتماعات، وعلينا اتخاذ خطوات عملية من شأنها زيادة رفاهية العالم التركي عبر هذه الاجتماعات".

ولفت إلى أن المشاكل الجيوسياسية خلقت فرصًا من أجل الممر الأوسط البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، مضيفًا: "يبرز الممر الأوسط وطريق بحر قزوين من ناحيتي التكلفة وأمن التوريد لعمليات العبور، وتفعيل طريق الحرير الذي يعتبر أهم مسار تجاري في العالم قديمًا سيزيد من اتحاد العالم التركي".

وأشار أن تعزيز البنية التحتية للنقل سيسهل تدفق التجارة، مبينًا أن ربط بلدان الشرق الأوسط بشرق آسيا سيعود بالنفع على الجميع.

وأكد أن علاقات تركيا مع السعودية والإمارات اكتسبت زخمًا مؤخرًا، وقال: "يمكننا العمل على مشاريع مختلفة مع هذين البلدين، خاصة أن الإدارتين الإماراتية والقطرية توليان أهمية لآسيا الوسطى، ويمكننا ربط هذه البلدان بجنوب القوقاز وآسيا الوسطى عن طريق البر".

وأوضح تشاوش أوغلو أن الحرب الأوكرانية امتحان هام، وأبرزت أهمية خطوط النقل الآمنة والمستدامة.

وشدد أن الحرب أظهرت هشاشة النظام العالمي بخصوص الطاقة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية للوصول إلى حل عادل.

وأردف: "ونتيجة هذه الجهود وبرعاية تركيا والأمم المتحدة تم التوقيع في إسطنبول على اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن إلى الأسواق العالمية، وبدأ مركز التنسيق المشترك في إسطنبول نشاطه، وستصل اليوم إلى إسطنبول أول سفينة وستعبر المضائق نحو وجهتها، فخطوتنا هذه التي تبرز الدبلوماسية لاقت صدى إيجابيا واسعا في مساحة واسعة من إفريقيا حتى آسيا".