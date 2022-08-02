ضبط أسلحة وذخائر لتنظيم بي كي كي الإرهابي شمالي العراق

ضبطت قوات الأمن التركية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، أن ضبط الأسلحة والذخائر جرى في إطار عملية "المخلب- القفل" المتواصلة بنجاح شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب- القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.