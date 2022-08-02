لتسهيل التجارة البينية.. تركيا تفعل خطاً جمركياً مبسطاً مع أذربيجان

ستقوم تركيا قريباً بتفعيل الخط الجمركي المبسط مع أذربيجان لتسهيل التجارة البينية وتسريع الإجراءات الجمركية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة وزير التجارة محمد موش، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والتجارة والنقل في كل من تركيا وأوزبكستان وأذربيجان بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وأعرب موش عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مماثل بين تركيا وأوزبكستان خلال فترة وجيزة.

ولفت إلى أن تركيا وأذربيجان وأوزبكستان لديها إمكانات كبيرة، وأن إجمالي الناتج القومي لهذه البلدان يقترب من تريليون دولار، ويصل عدد سكانها إلى 130 مليون نسمة.

وأشار موش إلى أهمية اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة مع تركيا وكل من أذربيجان وأوزبكستان، مبينا أن هذه الاتفاقيات ستساهم في إنعاش التبادلات التجارية بين البلدان الثلاثة مستقبلا.

وأضاف أن أذربيجان وأوزبكستان بوابتا تركيا إلى منطقة آسيا الوسطى، وأن تركيا هي بوابة هاتين البلدين إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه شدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، على أهمية اتخاذ خطوات لتحرير النقل الثنائي والترانزيت وإزالة الرسوم من أجل تطوير التجارة الدولية وتنمية اقتصاد البلدان الثلاثة.

وأوضح أن البنية التحتية للمواصلات بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرا في هذا السياق إلى أن تركيا نفذت مشاريع كبيرة في مجال المواصلات من شأنها العودة بالفائدة إلى المنطقة برمتها.

وصباح الثلاثاء، انطلق في العاصمة الأوزبكية طشقند، الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والتجارة والمواصلات في كل من تركيا وأذربيجان وأوزبكستان.

ويشارك في الاجتماع من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بزيادة التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاثة في القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

وعقب الاجتماع، سيوقع الوزراء على إعلان طشقند حول نتائج الاجتماع الثلاثي.