مركز التنسيق المشترك في إسطنبول: سفينة الحبوب الأوكرانية ترسو في إسطنبول مساء اليوم

أعلن ممثل تركيا في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أن أول سفينة تنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية سترسو في إسطنبول مساء اليوم.

وفي مؤتمر صحفي في مركز التنسيق المشترك الثلاثاء، قال الجنرال أوزجان ألطونبولاق إن السفينة تبحر كما هو مخطط لها.

وغادرت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا على السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون أمس الاثنين، وهي المرة الأولى منذ شهور التي تنقل فيها كييف الحبوب إلى الدول المشترية.

وسيتم تفتيش السفينة على يد مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة.

وتراقب الأطراف الأربعة الشحنات وتجري عمليات التفتيش من مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.