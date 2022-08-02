90 طنا من المساعدات الطبية التركية تصل إلى لبنان اليوم

أرسلت تركيا 90 طنا مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية قاتلة.

وأقيمت مراسم تسليم المساعدات التركية في جامعة لبنان بحضور وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، والسفير التركي في بيروت، باريش أولوصوي، ومنسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في لبنان، أورهان أيدين.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال الوزير اللبناني: "سيكون لهذه الهبة دور كبير في دعم قطاع العلاج الحكومي، وتوفير الدعم للمرضى الذين يتعذبون على أبواب المستشفيات".

وأضاف: "الهبة التركية مهمة لكي تستمر وزارة الصحة في تقديم الخدمات وتوفير التكاليف الإضافية على المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الحكومية".

ولفت الأبيض، إلى أن "هذه الأدوية التركية ستوزع مجانا في مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة".

وأشار إلى أن هذه التبرعات "تأتي نتيجة للزيارة التي قام بها دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تركيا في فبراير/ شباط الماضي، ووعد الرئيس رجب طيب أردوغان بزيادة الدعم للبنان خصوصا القطاع الصحي".

وأردف الأبيض: "هذه ليست المرة الأولى التي تمد فيها تركيا يد العون لشعب وحكومة لبنان"، مشيرا إلى أنها "قدمت الكثير من المساعدات سابقا أهمها المستشفى التركي لمعالجة الحروق في صيدا الذي بلغت تكلفته أكثر من 20 مليون دولار".

بدوره، أكد السفير التركي مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني عبر خطوات ملموسة، من بينها تقديم المساعدات.

وأضاف أن المساعدات التركية لبيروت، اكتسبت زخماً عقب زيارة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي إلى أنقرة، في فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح أنهم ومن خلال هذه المراسم، سلموا وزارة الصحة اللبنانية 90 طن من المساعدات تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يجد اللبنانيون صعوبة في العثور على الدواء بالصيدليات، وينشر المرضى يوميا بمنصات التواصل الإلكتروني أسماء أدوية يحتاجونها، من مسكنات الألم العادية مروراً بأدوية الأمراض المزمنة.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية (الليرة)، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وتراجع حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.