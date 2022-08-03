إسطنبول.. وصول سفينة الحبوب الأوكرانية وهي جاهزة للتفتيش اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول السفينة "رازوني" المحملة بالذرة والقادمة من ميناء أوديسا الأوكراني إلى قبالة سواحل إسطنبول، قرب مضيق البوسفور الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة وبحر إيجه، وأنه سيتم تفتيشها اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة بتوقيت تركيا ( 7 تغ).

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوزارة أن الفريق المشترك من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيبدأ تفتيش السفينة صباح الأربعاء.

وسيتحقق مسؤولون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة مما إذا كانت شحنة الغلال مطابقة لاتفاقية وقعتها موسكو وكييف الشهر الماضي لإلغاء حظر الصادرات الزراعية الأوكرانية.

أبحرت السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون حاملة 26 ألف طن من الذرة من أوديسا يوم الاثنين في طريقها الى لبنان.