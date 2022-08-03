الكرملين يعلن عن محادثات بين بوتين وأردوغان الجمعة لمناقشة صفقة الحبوب الأوكرانية

أعلن الكرملين الثلاثاء أن المحادثات المقرر إجراؤها يوم الجمعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستتناول الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا لإلغاء حظر صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مكالمة هاتفية، إن المحادثات ستتناول مدى فعالية الاتفاق الذي يجب تجديده بعد 120 يوما.

وأعلنت تركيا أن أول سفينة تحمل حبوباً أوكرانية إلى الأسواق العالمية منذ أن منع الاجتياح الروسي الصادرات الأوكرانية قبل أكثر من 5 أشهر، غادرت يوم الإثنين وقد وصلت بسلام إلى إسطنبول ليلة الثلاثاء.

وعززت مغادرة السفينة من ميناء أوديسا الأوكراني متوجهة إلى لبنان عبر تركيا بموجب اتفاق ممر آمن، الآمال في المزيد من عمليات الشحن التي يمكن أن تساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية المتزايدة.

وأصبح الشحن ممكناً بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي، وهو نجاح دبلوماسي نادر في صراع أصبح حرب استنزاف طويلة الأمد منذ تدفق القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية عبر الحدود في 24 فبراير/شباط.

وقال أردوغان يوم الاثنين إن "مشكلة الحبوب لم تكن عصيةً عن الحل" في إسطنبول، وأن الصفقة كانت "نتاج" نجاح أنقرة الدبلوماسي، فيما أصدرت العديد من الدول والمؤسسات الدولية بيانات شكر لتركيا على جهودها.

وفي خطاب متلفز بعد اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة صرح أردوغان: "الجميع يقبل أن الخطوات المتخذة للتغلب على أزمة الحبوب والتي يراقبها العالم عن كثب، هي نتاج جهود بلادنا".

وكان مسؤول تركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، قال يوم الثلاثاء إن تركيا تتوقع أن تغادر سفينة حبوب واحدة الموانئ الأوكرانية كل يوم تقريباً، ما دامت اتفاقية الممر الآمن سارية.