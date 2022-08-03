بلينكن يشيد بجهود تركيا في استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، الإشادة بجهود تركيا من أجل استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية إلى العالم، لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال على تويتر: "نرحب بعبور أول سفينة حبوب أوكرانية البحر الأسود بأمان، ونشيد بدور الأمم المتحدة وجهود تركيا لتوصيل الحبوب الأوكرانية إلى الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن اكتمال تفتيش سفينة شحن الحبوب الأوكرانية، التي انتقلت من ميناء "أوديسا" الأوكراني سابقًا، لتكمل مسارها إلى لبنان".

وهي أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء "أوديسا" بموجب اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية، متجهة إلى لبنان.

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.