تركيا تتطلع إلى زيادة معدل الالتحاق بمشروع الاتحاد الأوروبي الخاص بالطلاب

نفذت وزارة التربية والتعليم التركية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مشروعاً لزيادة استمرارية الدراسة الثانوية وزيادة معدل الالتحاق بالمدارس في تركيا.

ويساعد "مشروع الدعم الفني لزيادة استمرارية الدراسة الثانوية ومعدل الالتحاق بالمدارس" الذي يرمز له اختصاراَ

بـODAP، على اكتشاف الطلاب المعرضين لخطر التسرب من المدرسة في وقت مبكر. وسيتم تطبيق النموذج لمساعدة هؤلاء الطلاب بالإضافة إلى دمج مراحل "الوقاية والتدخل والتعافي".

وخلال حديثها حول المشروع سلطت "بيتيك أشقر" نائبة وزير التعليم، الضوء على التقدم الكبير الذي حققته تركيا في زيادة الوصول إلى التعليم. موضحةً أن المدارس لا تقوم بتعليم الطلاب فحسب، بل تضيف الكثير إليهم أيضاً. وأن تركيا أحرزت تقدماً بارزاً في زيادة الوصول إلى التعليم في جميع مستوياته.

وأضافت: "ينصب تركيزنا الأساسي كوزارة، على تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم وتوفير نوعية جيدة من التعليم لجميع الطلاب. وقد وصل معدل التعليم في تركيا في كل مستوى تعليمي إلى أرقام تقارب معدلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المتوسط في السنوات العشرين الماضية. وأعتقد أن عملنا في مجال التعليم الجيد سيؤتي ثماره".

ومن المقرر أن ينتهي المشروع في يونيو/حزيران 2024، وسيتم تطبيقه على 50 مدرسة في 14 ولاية. كما سيتم أيضاً إنشاء برنامج مبتكر لـ "نظام الإنذار المبكر" للكشف عن الطلاب المعرضين لخطر كبير للتسرب، وإبلاغ المسؤولين كي يصار إلى تطبيق نموذج التكامل "الوقاية والتدخل والتعافي" على هؤلاء الطلاب المعرضين لمخاطر عالية.

وإلى جانب نموذج التكامل وبرنامج "نظام الإنذار المبكر"، سيتم توفير دروس إضافية للطلاب لتعويض المهارات الأساسية في مجالات الفهم والرياضيات والعلوم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير الأنشطة التعليمية بما في ذلك الفنون والموسيقى والدراما لزيادة تحفيز الطلاب.

وسيتم في إطار المشروع توفير التدريب للمدارس وتوفير الدعم بالمعدات والوسائل التعليمية المناسبة، إضافةً إلى توزيع دليل إرشادي على المعلمين.

وتمشياً مع المشروع سيتم إعداد وثيقة استراتيجية وطنية وخطط عمل مدرسية لتطوير وتحديد إجراءات دقيقة تتعلق بالموضوع.

وستنفذ طرق مختلفة في هذا المشروع للوصول إلى الجمهور المستهدف، كما ستقام فعاليات لجمع الطلاب مع الجامعات بمساعدة إعلانات الخدمة العامة ومقاطع الفيديو الترويجية لـ "نظام الإنذار المبكر" والنموذج المتكامل والمؤتمرات والأيام المخصصة لزيادة الوعي.

يذكر أن حوالي 45 ألف طالب من أصل 148 ألف طالب لم يلتحقوا بأي من المدارس. وبحسب إحصائيات الوزارة، امتنع 148.986 طالباً ممن تخرجوا من المدارس الثانوية، من التسجيل في أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة.