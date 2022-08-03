تشاوش أوغلو: استثمارات "آسيان" في تركيا وصلت 10,3 مليارات دولار

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن استثمارات بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في تركيا وصلت إلى 10,3 مليارات دولار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب اجتماع وزراء خارجية الرابطة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، أشار فيها أن استثمارات الشركات التركية في دول الرابطة بلغت نحو 471 مليون دولار.

ولفت أن تركيا حصلت على صفة "شريك الحوار القطاعي" للرابطة عام 2017، معربًا عن رغبة بلاده في الحصول على صفة "شريك الحوار المباشر" مع الرابطة خلال اجتماع اليوم.

وقال:" مقدار استثمارات بلدان آسيان في تركيا وصل إلى 10,3 مليارات دولار، وحجم استثمارات الشركات التركية (هناك) يبلغ نحو 471 مليون دولار".

وأوضح الوزير التركي أن الاقتصاد الآسيوي أصبح بمركز قوة، مضيفًا: "نعيش مجددًا عصر آسيا، كان هناك العصر الأمريكي والآن يمكننا القول إننا انتقلنا مجددًا إلى العصر الآسيوي".

كما ذكر تشاوش أوغلو أنه أجرى اليوم لقاءات ثنائية مع الكثير من نظرائه، قائلًا:" بداية مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والنيوزيلندي نانايا ماهوتا، وبحثنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".

ولفت تشاوش أوغلو أنه التقى أيضًا نظراءه من بروناي دار السلام أريوان يوسف، وسريلانكا علي صبري، والصيني وانغ يي، مبينًا أنه بحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في تايوان وأوكرانيا، ونقل له الموقف الحساس لتركيا بخصوص أتراك الأويغور.

ونوه أنه التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، قائلًا:" طرح اللقاء إزالة العوائق أمام المنتجات التي سيصدرها كلا البلدين عقب اتفاقية شحن الحبوب (الأوكرانية)، كما بحثنا إمكانية أن يقود هذا الاتفاق إلى وقف إطلاق نار وسلام دائم".

وأردف تشاوش أوغلو: "جميع نظرائي الذين التقيتهم ينقلون شكرهم لتركيا إزاء الدور الذي لعبته مع الأمم المتحدة بخصوص اتفاق شحن الحبوب وأكدوا ثقتهم بتركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وتابع قائلا: "الأمل بتركيا يتصاعد، فقد أصبحت لاعبا عالميًا، ونحن سنقيم ذلك بشكل بناء وسنواصل بذل الجهود من أجل الاستقرار والسلام سواء في منطقتنا أو العالم".

وشدد تشاوش أوغلو أن اجتماع "آسيان" واللقاءات الثنائية التي أجراها في إطار الزيارة للمنطقة كانت مثمرة، معلنًا توجهه غدًا إلى ماليزيا ليستكمل مباحثاته هناك في العاصمة كوالالمبور قبل العودة إلى تركيا.

وأوضح أن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب زار تركيا الشهر الماضي، وأن الملك الماليزي السلطات عبد الله شاه سيزورها في الفترة المقبلة.

وأضاف تشاوش أوغلو: " سنتابع الاتفاقيات والوثائق التي وقعت خلال الزيارة الأخيرة ليعقوب إلى تركيا والموقعة سابقًا، إضافة إلى تحضيرات زيارة الملك إلى تركيا وبذلك أكون أتممت الجولة الآسيوية القصيرة".