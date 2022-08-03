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تشاوش أوغلو: نأمل أن تشكل اتفاقية شحن الحبوب فرصة للجلوس للتفاوض بين الأطراف

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 03.08.2022 16:08
الأناضول (الأناضول)

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن أمله في أن تفتح اتفاقية شحن الحبوب الفرص للتوصل إلى حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة "آسيان" بنسخته الرابعة المنعقد في كمبوديا.

وأفاد تشاوش أوغلو أن الأمم المتحدة تتوقع أن تساعد الاتفاقية في استعادة الثقة في أسواق الغذاء العالمية وخفض الأسعار.

وأضاف: "نأمل أن تزيد هذه الاتفاقية الأخيرة من فرص التوصل إلى حل تفاوضي، هدفنا هو إنهاء الحرب في أوكرانيا، ونشعر بدعم شركائنا في آسيان لجهودنا المبذولة نحو هذا الهدف".

والإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب، متجهة إلى لبنان.

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يتبع//

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