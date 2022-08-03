قالن يبحث مع عضو مجلس النواب الأمريكي جيسون كرو قضايا مشتركة وإقليمية

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عضو مجلس النواب الأمريكي جيسون كرو والوفد المرافق في أنقرة، أمس، في المجمع الرئاسي وبحضور السفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والعلاقات الاستراتيجية في إطار حلف الناتو.

كما شملت المباحثات قضايا إقليمية ودولية، بينها الحرب الروسية الأوكرانية واتفاقية شحن الحبوب، وملفات سوريا وأفغانستان واللاجئين ومسار التطبيع مع أرمينيا، وعملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، فضلا عن المواضيع المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجه.

وأعرب قالن خلال اللقاء عن ترحيب أنقرة بموقف الإدارة الأمريكية حول طلب تركيا شراء مقاتلات إف-16، وتطلعها إلى تبني الكونغرس أيضا موقفا مماثلا.

من ناحية أخرى، أكد قالن ضرورة مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية بحزم ودون تمييز، بما فيها "بي واي دي/واي بي جي/ بي كي كي" و"داعش"، التي تشكل تهديدا للأمن القومي لتركيا، ووحدة أراضي سوريا.

بدوره ثمن كرو الدور الذي لعبته تركيا في سبيل التوصل الى اتفاقية شحن الحبوب من أوكرانيا.

وقال إن الاتفاقية تمثل خطوة هامة لحل أزمة الغذاء العالمية، منوها أن تركيا لعبت دورا محوريا في هذا الخصوص.