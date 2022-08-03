نسبة التضخم في تركيا تسجل 79.6% في تراجع ضئيل

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن نسبة التضخم السنوي لا تزال في حدود 80% فيما يستمر تأثير تكاليف الطاقة والسلع العالمية على الأسعار.

قال معهد الإحصاء التركي (تركستات) إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 79.6% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق حين سجلت 78.6% في يونيو. يمثل رقم التضخم الجديد أعلى مستوى له منذ عام 1998.

وكانت المسوحات توقعت أن يصل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 80% في يوليو.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات ويهدف إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري.

فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه يتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض قريبًا إلى مستويات "مناسبة" بحلول فبراير/شباط ومارس/آذار من العام المقبل.