أنقرة.. تحييد إرهابيين اثنين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "بي كي كي/ بي واي جي" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإرهابيين كانا يعدان لشن هجوم على منطقة "نبع السلام" المحررة من الإرهاب.

وأكدت أن الجيش التركي يواصل عملياته الاستباقية ضد الإرهابيين شمالي سوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.