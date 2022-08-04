أنقرة تعلن أن ثلاث سفن محمّلة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا غداً الجمعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاث سفن محمّلة بالحبوب ستبحر غداً الجمعة من أوكرانيا في إطار اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار غداة عبور سفينة أولى محمّلة بالحبوب الأوكرانية اسطنبول متّجهة إلى لبنان: "من المقرر إبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدا في إطار اتفاقية الحبوب".

إلى ذلك أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا خلالها في شؤون تطبيق الاتفاق، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والإثنين أبحرت من ميناء أوديسا في أوكرانيا سفينة محمّلة بالحبوب هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير.

وفي ميناء اسطنبول، فتّش خبراء أتراك وروس وأوكرانيون الأربعاء السفينة "رازوني" لتواصل بعد ذلك إبحارها باتّجاه لبنان.

وشكّل هذا الإجراء نهاية "مرحلة تجريبية" لآليات تطبيق الاتفاق الدولي المبرم في تموز/يوليو في إسطنبول لاحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك.

ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 تموز/يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الاجتياح الروسي.