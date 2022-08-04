أنقرة تنتقد إقرار اليونان "قانون الإفتاء" لمنطقة تراقيا الغربية

انتقدت الخارجية التركية، الخميس، مصادقة البرلمان اليوناني على قانون ينظم عمل الإفتاء في منطقة تراقيا الغربية التي تقطنها الأقلية التركية.

وأضافت في بيان لها، أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً آخر لحقوق وحريات الأقلية التركية في تراقيا الغربية، مؤكدة على ضمان الاتفاقيات الدولية لحقوق الأقلية التركية.

وأوضح البيان أن اليونان تعمل على السيطرة على تحويل دار الإفتاء إلى مؤسسة خاضعة لسيطرة الدولة، في خطوة تعد انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق وحريات الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

كما انتقد البيان إعداد اليونان القانون الخاص بالإفتاء، دون استشارة سكان تراقيا الغربية.

وشدد على أن البند الـ 40 من معاهد لوزان للسلام، يمنح الأقلية التركية حق تأسيس وإدارة مؤسساتها الدينية، والتعليمية والاجتماعية والخيرية، مبيناً أن خطوات اليونان كهذه الأخيرة، ليس إلا استمراراً لانتهاك التزاماتها.

وتقع تراقيا الغربية قرب الحدود مع تركيا، وهي موطن لأقلية تركية عريقة يبلغ عددها نحو 150 ألف نسمة.