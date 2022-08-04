تركيا.. الرشاش المحلي "PMT-12.7 " يجتاز الاختبارات بنجاح

أعلنت شركة "جانيك" التركية للصناعات الدفاعية، اجتياز منتجها الرشاش المحلي "PMT-12.7"، كافة الاختبارات بنجاح.

وأضافت الشركة في بيان، الخميس، أن الرشاش المحلي خضع للعديد من اختبارات البحث والتطوير والأداء.

وأوضح البيان أن إنتاج "PMT-12.7 " يأتي في إطار بروتوكول مبرم عام 2018 بين شركة "جانيك" وهيئة الصناعات الدفاعية التركية.

وأكد أن "PMT-12.7" هو أكبر مدفع رشاش والوحيد من نوعه في تركيا.

وشدد على أنه خلال السنوات الـ 3 الماضية، تم إنفاق 160 مليون ليرة تركية (نحو 9 ملايين دولار) على فعاليات البحث والتطوير الخاصة بالرشاش المحلي، فيما أنفق 440 مليونا (نحو 24.5 مليون دولار) على الاستثمارات الصناعية الخاصة بالمنتج المذكور.

وأفاد بأنه وخلال هذه الفترة، اجتاز الرشاش المحلي كافة الاختبارات المختلفة التي خضع لها، بنجاح يفوق نظيراته حول العالم.

وفي سياق متصل، كشف البيان عن وجود طلب خارجي لتصدير أكثر من ألفي قطعة حالياً من الرشاش المحلي، خلال العام الحالي 2022.

يذكر أن المدفع الرشاش المذكور من عيار 12.7، وتم تصميمه للرمي بسرعة كبيرة عبر منصات مختلفة.