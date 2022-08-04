تشاوش أوغلو: التعاون التركي الماليزي يساهم في الحلول العالمية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أنهم بالتعاون مع ماليزيا في المحافل متعددة الأطراف، قادران على المساهمة في إيجاد حلول للمشاكل العالمية.

جاء ذلك في مقال له بصحيفة " The New Straits Times" الماليزية، تزامناً مع زيارته إلى كوالالمبور.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، إلى تركيا مؤخراً، عززت من جهود البلدين لنقل علاقاتهما إلى مستوى أفضل.

وأشار إلى أنه وخلال الزيارة المذكورة قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والضيف الماليزي، نقل علاقات البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة."

وأوضح أن زيارته إلى ماليزيا والتي تستغرق ليومين، ستفتح الباب أمام انخراط البلدين في مجالات تعاون جديدة، فضلاً عن تعزيز التعاون.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال تشاوش أوغلو إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.54 مليارات دولار، العام الفائت، بالرغم من تحديات وباء كورونا.

وشدد على سعيهم لرفع التجارة البينية إلى 5 مليارات دولار، في أقرب وقت ممكن.

وأفاد تشاوش أوغلو بأن تنويع مجالات التعاون بين تركيا وماليزيا، سيعود بالفائدة على البلدين.

وأكد أن بلاده وماليزيا قادرتان عبر التعاون في المحافل متعددة الأطراف، على المساهمة في إيجاد حلول للمشاكل العالمية عبر التعاون معاً.

ومساء أمس الأربعاء، وصل وزير الخارجية التركي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.