سفينة الحبوب الأوكرانية تصل مضيق جناق قلعة

وصلت سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" المحملة بالحبوب إلى مضيق جناق قلعة (الدردنيل)، لتواصل طريقها إلى لبنان.

وأفادت مصادر صحفية اليوم الخميس، أن السفينة عبرت مضيق إسطنبول عقب عملية تفتيشها أمس من قبل أعضاء مركز التنسيق المشترك.

ومن المقرر أن تواصل سفينة الحبوب رحلتها باتجاه ميناء طرابلس اللبناني، حيث وجهتها الأخيرة.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.