مندوبة واشنطن الأممية تشيد بدور تركيا في مبادرة شحن حبوب أوكرانيا

أشادت مندوبة واشنطن الأممية ليندا توماس غرينيفيلد، الأربعاء، بدور تركيا في التوصل إلى مبادرة الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقالت غرينيفيلد في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن "هذه المبادرة ستمضي قدمًا، حيث يمكن إخراج عشرين مليون طن من المواد الغذائية المخزنة في أوكرانيا منذ بدء الحرب، إلى السوق العالمية".

وأضافت: "اسمحوا لي أن أثني على الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والحكومة التركية لمشاركتهما في دفع هذه المبادرة إلى الأمام".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول سفينة "رازوني" إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، بعد انطلاقها الاثنين من ميناء أوديسا الأوكراني.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان وغوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

كما أفادت المندوبة الأمريكية، بـ"نجاح واشنطن في عزل روسيا في نيويورك بعد أن تمكنت من إقناع 141 دولة بإدانة موسكو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطردها من مجلس حقوق الإنسان، وسنواصل جهودنا لعزلها".

وبشأن تمتع روسيا بحق النقض في مجلس الأمن الدولي، قالت غرينيفيلد إن "جلوس الروس على مقعد دائم في مجلس الأمن لن يحميهم من الإدانة، نحن نقاوم كل جهودهم لطرح حملة تضليل واستخدام كرسيهم لمحاولة إلقاء اللوم على الآخرين".

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 دولة منها 5 دائمة العضوية وتتمتع بحق النقض "الفيتو"، هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل عامين.