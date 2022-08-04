وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، في العاصمة كوالالمبور.

جاء ذلك قبيل المؤتمر الصحفي المرتقب مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، الخميس.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر:" التقيت بشريكنا الاستراتيجي رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب".

وأشار إلى أنهما بحثا القرارات المتخذة بين البلدين خلال لقاءهما الشهر الماضي.

كما التقى تشاوش أوغلو بوزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، وبحثا الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية.