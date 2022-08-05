أردوغان يتوجه إلى سوتشي الروسية

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء نظيره فلاديمير بوتين.

وكان في وداع الرئيس أردوغان، بمطار أتاتورك في إسطنبول، عدد من المسؤولين، يتقدمهم نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا.

ويرافق أردوغان في زيارته التي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الروسي، وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والطاقة فاتح دونماز، والمالية نورالدين نباتي، والتجارة محمد موش، والزراعة وحيد كيريشتشي.

كما يضم الوفد المرافق، رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخرالدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

ومن المنتظر أن يتبادل الرئيس أردوغان مع نظيره الروسي وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وقضايا اقليمية ودولية راهنة، خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا.