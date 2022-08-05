الدفاع التركية: 3 سفن محملة بالذرة تغادر أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مغادرة 3 سفن محملة بالذرة موانئ أوكرانيا، بموجب اتفاقية شحن الحبوب.

وأفادت الوزارة في بيان، أن السفينة "نافيستار" التي تحمل علم بنما، انطلقت من ميناء أوديسا، متجهة إلى أيرلندا.

ولفتت إلى أن السفينة المحملة بـ 33 ألف طن من الذرة سيتم تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك، شمالي إسطنبول.

وأشارت إلى انطلاق سفينة "روجن" من ميناء تشيرنومورسك، تحمل العلم المالطي، وتنقل 13 ألف طن من الذرة إلى بريطانيا، وتتم متابعتها أيضا من قبل مركز التنسيق المشترك.

أما السفينة الثالثة "بولارنت" التي تحمل العلم التركي، فانطلقت من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ 12 ألف طن من الذرة قادمة إلى تركيا.

وستخضع السفينة للتفتيش من قبل الفريق المشترك شمالي إسطنبول، قبل أن تفرغ حمولتها في "قره صو" بولاية صقاريا.

في سياق متصل، أنهى فريق مركز التنسيق المشترك بإسطنبول تفتيش السفينة الفارغة "فولمار إس" التي تحمل علم باربادوس، التي ستتجه إلى ميناء تشيرنومورسك لنقل الحبوب من هناك.

بدورها أكدت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، مغادرة السفينة "بولارنت" التي تحمل العلم التركي و"نافيستار" المملوكة لشركة تركية، مغادرة أوكرانيا، بعد أن كانتا عالقتين في موانئها منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وقالت المديرية العامة للملاحة البحرية التابعة للوزارة في تغريدة عبر تويتر، إن 6 سفن أخرى عالقة هناك ستغادر الموانئ الأوكرانية في أقرب وقت.

والخميس، اجتازت السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الإثنين.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.