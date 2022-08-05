الكرملين: لدى تركيا مخاوف أمنية "مشروعة" في سوريا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن تركيا لديها مخاوف أمنية "مشروعة" بشأن سوريا، وإن روسيا تأخذ ذلك في الحسبان.

جاء ذلك في تصريح صحفي قبيل اللقاء المرتقب، الجمعة، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية.

وردا على سؤال فيما إذا كانت المحادثات ستتناول اتفاقية مونترو بشأن المضائق، قال بيسكوف، إنه لا يوجد شيء للتباحث بهذا الخصوص. مؤكدا أن "الاتفاقية تعمل وهي مهمة للغاية".

وحول سؤال فيما إذا كانت روسيا قلقة من قيام تركيا بعملية محتملة شمالي سوريا، أفاد بيسكوف أنه سيتم بحث الموضوع خلال اللقاء.

وأضاف "تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة، ونأخذ تلك المخاوف في الحسبان، لكن يتعين تجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة الوضع في سوريا وتهديد سلامة أراضيها ووحدتها السياسية".

من ناحية أخرى، لفت بيسكوف إلى أنه ليس من المخطط عقد مؤتمر صحفي عقب لقاء أردوغان وبوتين.