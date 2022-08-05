بوتين: يجب أن تكون أوروبا ممتنة من تركيا لاستمرار تدفق غاز روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب على أوروبا أن تكون ممتنة لتركيا إزاء تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إليها دون انقطاع.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، قبيل لقائه الثنائي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية.

وأشار بوتين إلى ازدياد حجم التجارة بين تركيا وروسيا 57 في المئة خلال العام الماضي.

وكشف أن حجم التجارة بين البلدين ازداد ضعفين في الأشهر الأولى من العام الجاري، بما في ذلك مايو/ أيار.

وأكد الرئيس الروسي أن هناك العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تجري بالتعاون بين بلاده وتركيا.

وشدد على أن خط أنابيب "السيل التركي" أصبح من أهم خطوط شحن الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وأوضح أن "السيل التركي" يواصل العمل بانتظام ودون انقطاع على عكس الخطوط التي تشحن الغاز الطبيعي إلى الاتجاهات الأخرى.

ولفت إلى أن هذا الخط لا ينقل الغاز الطبيعي إلى تركيا فحسب، بل يوصله إلى المستهلكين في أوروبا أيضًا.

وأردف: "يجب أن تكون أوروبا ممتنة لتركيا إزاء التدفق المستمر للغاز الطبيعي من روسيا".

وأكد بوتين أن روسيا تصدر النفط والفحم والغاز الطبيعي إلى تركيا دون أي مشاكل.

وأعلن أنه سيتم على هامش القمة الثنائية مع أردوغان، توقيع مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وذكر أن اللقاء سيتيح الفرصة من أجل مناقشة القضايا الأمنية في المنطقة.

وأوضح أنه سيبحث مع أردوغان "قضايا إقليمية في مقدمتها الأزمة السورية".

وقال بوتين إن تركيا وروسيا تقدمان إسهاما كبيرا في تطبيع الوضع بسوريا.

وأوضح أنه بفضل وساطة الأمم المتحدة وتركيا، حلت المشكلة المتعلقة بشحن الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لنظيره التركي حيال الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.

وبيّن أن هذه الإجراءات ساهمت في تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى دول العالم.

ولفت إلى أن هذه القضية حساسة للغاية، خاصة بالنسبة إلى البلدان النامية.

وقال إن تلك البلدان على وشك أن تعاني مشاكل كبيرة بشأن شحن المنتجات الغذائية والأسمدة.

وأضاف: "مثل هذه القرارات التي اتخذت بحضوركم (أردوغان) مهمة لجميع هذه البلدان. أشكركم على ذلك".