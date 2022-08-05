سفينة تغادر إسطنبول إلى أوكرانيا لشحن الحبوب

غادرت إسطنبول سفينة شحن، متجهة إلى أوكرانيا بعد تفتيشها في مركز التنسيق المشترك (تركي-روسي-أوكراني-أممي)، تنفيذا لاتفاقية نقل الحبوب.

وذكرت مصادر صحفية أن السفينة "فولمار إس" التي ترفع علم باربادوس غادرت ميناء "كيليوس" في إسطنبول، متجهة إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني، لشحن الحبوب.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.