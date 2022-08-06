البحرية التركية تتسلم مسيرة "آق صونغور" جديدة

تسلمت القوات البحرية التركية، الجمعة، طائرة مسيرة مسلحة من طراز "آق صونغور" محلية الصنع، بعد استكمالها اختبارات القبول بنجاح في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع، جرى تسليم الطائرة الجديدة لقيادة القوات البحرية بعد استكمال اختبارات القبول بنجاح في قيادة القاعدة الجوية البحرية في قضاء دالامان.

وتمنت الوزارة أن تعود الطائرة المسيرة الجديدة بالخير على القوات البحرية التركية.

ومسيرة "آق صونغور" المسلحة، من إنتاج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، وهي تعمل بمحركين محليين.

وبإمكان المسيرة التركية نقل حمولة يفوق وزنها 750 كيلوغراما، والتحليق على ارتفاع 25 ألف قدم طوال 50 ساعة في حد أقصى.

وكانت "آق صونغور" قد حلقت للمرة الأولى في الأجواء عام 2019، لتجتاز بعدها بنجاح كافة الاختبارات التي خضعت لها.