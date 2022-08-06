تركيا تدعو الإعلام العالمي إلى استخدام اسمها بصيغة "Türkiye"

بعث رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون رسالة إلى وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا البارزة في العالم، دعا فيها إلى ابداء الحرص على كتابة اسم تركيا بصيغة "Türkiye".

ولفتت الرسالة إلى اعتماد منظمات دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، كتابة اسم تركيا بهذه الصيغة، بناء على طلب أنقرة.

ومن بين الجهات الاعلامية التي تم ارسال الرسالة إليها، ناشيونال جيوغرافيك، وفوربيس، وذي إيكونوميست، وسي إن إن، والجزيرة، وروسيا توداي، وواشنطن بوست، والغارديان، وفرانس 24، ووكالات أنباء مثل رويترز وأسوشيتد برس وفرانس برس.

كما تم توجيه الرسالة إلى شركات تكنولوجيا مثل غوغل ويوتيوب ونتفليكس وتيك توك وآبل، وتويتر وانستغرام وسوني وتوشيبا وتيسلا وغيرها.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وسبق أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.

وأوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.