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تركيا تدين بشدة الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.08.2022 11:38
من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة AP من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (AP)

أدانت تركيا بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة الجمعة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أنها تراقب بقلق عميق التوتر المتصاعد في المنطقة عقب الغارات.

وأكدت أن فقدان مدنيين بينهم أطفال لحياتهم جراء تلك الهجمات يعتبر أمرا غير مقبول.

وقالت: "ندين بشدة الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل الجمعة ضد غزة".

وشددت على ضرورة "إنهاء الأحداث المذكورة مباشرة قبل أن تتحول إلى دوامة من الصراع"، داعية إلى التحلي بضبط النفس.

وتشن إسرائيل هجوما على غزة أسفر حتى الساعة 21:30 (ت.غ) عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة وإصابة 65 آخرين وفق وزارة الصحة في القطاع.

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