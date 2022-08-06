محادثات تركية أوكرانية حول مستجدات شحن الحبوب

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين، مستجدات شحن الحبوب عبر البحر الأسود في إطار اتفاق إسطنبول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، وآخر مع وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف، وفق بيان للدفاع التركية، السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن أقار تبادل وجهات النظر مع الوزيرين الأوكرانيين حول مستجدات الوضع في عملية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم لاستمرار الزخم في شحن الحبوب والأعمال الجارية في أجواء منن التعاون والتنسيق داخل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

والخميس، اجتازت السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الإثنين.

وفي وقت سابق السبت، وصلت سفينة محملة بـ 33 ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، من جهة البحر الأسود.

وأفادت مصادر صحفية، أن السفينة "نافي ستار"، التي تحمل علم بنما، ستخضع لتفتيش من قبل الفريق المشترك الذي يضم ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، قبل أن تتابع طريقها إلى أيرلندا.

في سياق متصل، من المنتظر أن تصل سفينتان أخريان محملتان بالذرة، إلى مدخل المضيق في وقت لاحق السبت.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.