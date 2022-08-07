الأمن التركي يستلم أول دفعة من مسيّرات استطلاعية محلية الصنع

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية تزويد قوات الأمن بأول دفعة من مسيّرات "توغان" محلية الصنع، والمخصصة لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات.

وأضاف إسماعيل دمير في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الأحد، أنهم يواصلون تزويد القوات الأمنية التركية بأحدث منتجات الصناعات الدفاعية المحلية وحلولها الهندسية.

وأوضح أن مسيّرات "توغان" مخصصة لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية.

يُذكر أن مسيّرات "توغان" من إنتاج شركة "STM" التركية للتكنولوجيات الدفاعية.

وتتمتع "توغان" بقدرة على جدولة وظائفها بنفسها، ولديها قدرة ذاتية على التحرك ورصد أدق التفاصيل من خلال كاميراتها.

وتتميّز "توغان" كذلك، بالقدرة على تقريب الأجسام 30 مرة، وتستطيع تحديد المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة عالية في النهار والليل.

وتستطيع التحليق على ارتفاع ألف متر، وتصل سرعتها 72 كيلو مترا في الساعة، كما يمكنها البقاء في الأجواء لمدة 40 دقيقة.